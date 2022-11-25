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Временные регуляторные послабления ЦБ снизили конкуренцию банков за средства клиентов

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Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Временные регуляторные послабления Центробанка позволили российским финансовым организациям поддержать темпы выдачи кредитов, как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Кроме того, благодаря данным послаблениям банки снизили уровень конкуренции за средства клиентов, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление пресс-службы Россельхозбанка.

«Послабление в части Н26 (в отношении норматива краткосрочной ликвидности — «Газета.Ru») позволило снизить и без того высокую конкуренцию банков за средства клиентов, что позитивно сказалось на уровне ставок привлечения и, как следствие, на процентных расходах банков», — пояснили в Россельхозбанке.

В отсутствии регуляторных послаблений Центробанка финансовое положение российских банков было бы гораздо менее стабильным. Однако даже с их учетом банковский сектор понес значительные убытки по итогам первого полугодия, посетовал управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.

«Без послаблений в части отражения обесценения ценных бумаг, резервирования реструктурированных кредитов убыток был бы больше. Он съел бы значительную часть буфера капитала, который используется как для покрытия непредвиденных стрессов, так и для принятия новых рисков, то есть обеспечения новых выдач — кредитования экономики и граждан», — заключил Беликов.

22 сентября директор Департамента банковского регулирования и аналитики регулятора Александр Данилов заявил, что Центробанк продлит послабления для банковского сектора по резервам на год. При этом банковский сектор страны уже в настоящее время готов к частичной отмене послаблений.

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