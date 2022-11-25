Источник ТАСС заявил о скором переходе Кудрина в «Яндекс»

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин вскоре может перейти на работу в компанию «Яндекс», фактическое решение об этом уже принято. Об этом заявил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.

«Фактически решение уже принято, а формализовано оно может быть 30 ноября или 14 декабря, когда Совет Федерации проведет пленарные заседания», — рассказал источник, добавляя, что «процедура будет проведена по закону и в интересах и государства, и компании».

В сентябре журнал Forbes писал, что основатель «Яндекса» Аркадий Волож предложил главе Счетной палаты 5% в «Яндексе» через опционы за переход в компанию. Отмечалось, что Волож планирует выделить в отдельное юрлицо бизнес беспилотных автомобилей и развивать его за границей, а Кудрин пообещал ему помочь в этом.

В то же время в Кремле опровергли сообщения СМИ о том, что Кудрин попросил у российского президента Владимира Путина разрешения на переход со своей должности на работу в «Яндекс». В материалах говорилось, что переход российский лидер согласовал.