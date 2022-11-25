Основателю сети кофеен «Правда кофе» может грозить до 10 лет за сопротивление полиции

Основателю сети «Правда кофе» Филиппу Лейтесу грозит до 10 лет колонии за сопротивление полицейским при задержании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 318 УК РФ по факту драки Филиппа Лейтеса и его друзей — двоих мужчин и женщины — с сотрудниками полиции в бизнес-центре, в результате которой пострадали двое полицейских», — указали в правоохранительных органах, напоминая, что наказание по этой статье предусматривает в том числе лишение свободы на срок до 10 лет.

В ведомстве уточнили, что один из полицейских получил ушиб головы, а у второго сломан палец на левой руке.

Ранее сообщалось, что на основателя сети «Правда кофе» составили протокол за мелкое хулиганство после драки с полицейским. Предположительно, бизнесмен и бариста Филипп Лейтес, двое его приятелей и их подруга шумно вели себя в ночь на 24 ноября 2022 года в районе БЦ «Ямское плаза». После того, как они разбили окно в бизнес-центре, «орали и буянили», к ним приехало двое полицейских. Сотрудники попытались их задержать, но им было оказано сопротивление.