Телевидение Дании показало первые кадры поврежденного «Северного потока» в датской зоне

Датский телеканал TV2/Bornholm опубликовал первые кадры поврежденной части газопровода «Северный поток — 2» в экономической зоне Дании, снятые с помощью подводного беспилотника.

Как говорится в сообщении канала, телекомпания несколько недель ждала разрешения от Датского морского управления, чтобы погрузить беспилотник и «снять новую часть европейской истории».

На опубликованном TV2/Bornholm трехминутном видео показана труба газопровода с пробоиной на конце.

Ранее продюсер телеканала «Би-би-си» опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором видны разрушения «Северных потоков» после диверсии. По его информации, на одном из участков трубопроводов было оторвано 50 метров трубы.

26 сентября были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи зафиксировали два взрыва на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов.

29 октября Минобороны РФ заявило, что представители ВМС Великобритании принимали участие в планировании по подрыву «Северных потоков».

Позднее глава британской службы контрразведки Британии МИ-5 Кен Маккаллум высказал мнение, что заявления о возможной причастности Британии к инцидентам с газопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2» не соответствуют действительности.