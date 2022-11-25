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Politico: Европа в ярости из-за сверхприбылей США на фоне конфликта на Украине

Politico: Европа обвинила США в сверхприбыли от продажи газа и оружия за счет Украины и ЕС

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Francois Lenoir/Reuters

Европа в ярости из-за сверхприбылей Соединенных Штатов на фоне конфликта на Украине, которые зарабатывают как на поставках оружия, так и на дефиците энергоносителей в Европе, пишет газета Politico.

«Дело в том, что, если трезво посмотреть на это, страна, которая больше всего выигрывает от этого конфликта, — это США, потому что они продают больше газа и по более высоким ценам, а также потому, что они продают больше оружия», — цитирует газета одного из высокопоставленных чиновников Евросоюза.

В Европе отмечают, что главными примерами несправедливости и источниками напряжения отношений с США являются законы, принятые президентом Джо Байденом в отношении новых экологических налогов и субсидий — они ограничивают европейскую торговлю и разрушают промышленность европейских стран.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с европейским бизнесом и послал «четкий сигнал» США.

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