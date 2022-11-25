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Украина прорабатывает вопрос импорта электроэнергии из Европы

Кудрицкий: «Укрэнерго» работает над механизмом импорта электроэнергии из Европы на Украину

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Reuters

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» разрабатывает механизм экспорта электроэнергии из Европы. Об этом заявил глава правления энергокомпании Владимир Кудрицкий, слова которого приводит агентство УНН.

По его словам, необходимость в разработке специального механизма связана с тем, что стоимость электроэнергии на Украине ниже, чем в Европе.

«Это важно для нашей безопасности. Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент, и она это делает», — подчеркнул Кудрицкий.

Он также отметил, что коммерческий импорт электроэнергии «технически возможен».

««Укрэнерго» обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 МВт и даже 600 МВт», — указал глава компании.

Ранее Кудрицкий заявлял, что Украина не сможет полностью компенсировать дефицит электроэнергии и угля с помощью импорта. По его словам, тепловые электростанции страны потребляют более миллиона тонн угля ежемесячно, а «такие объемы транспортировать сейчас железной дорогой с европейского направления очень сложно». Ключевым для преодоления дефицита электричества глава «Укрэнерго» считает ремонт поврежденной магистральной сети в центральном и северном регионах Украины, что поможет поставлять электроэнергию от больших электростанций в крупнейшие города страны.

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