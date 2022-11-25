Украина прорабатывает вопрос импорта электроэнергии из Европы

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» разрабатывает механизм экспорта электроэнергии из Европы. Об этом заявил глава правления энергокомпании Владимир Кудрицкий, слова которого приводит агентство УНН.

По его словам, необходимость в разработке специального механизма связана с тем, что стоимость электроэнергии на Украине ниже, чем в Европе.

«Это важно для нашей безопасности. Энергосистема Евросоюза способна помочь нам в трудный момент, и она это делает», — подчеркнул Кудрицкий.

Он также отметил, что коммерческий импорт электроэнергии «технически возможен».

««Укрэнерго» обеспечивает возможность такого импорта в объеме 500 МВт и даже 600 МВт», — указал глава компании.

Ранее Кудрицкий заявлял, что Украина не сможет полностью компенсировать дефицит электроэнергии и угля с помощью импорта. По его словам, тепловые электростанции страны потребляют более миллиона тонн угля ежемесячно, а «такие объемы транспортировать сейчас железной дорогой с европейского направления очень сложно». Ключевым для преодоления дефицита электричества глава «Укрэнерго» считает ремонт поврежденной магистральной сети в центральном и северном регионах Украины, что поможет поставлять электроэнергию от больших электростанций в крупнейшие города страны.