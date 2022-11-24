Оператор МЕРО: поставки нефти из России в Словакию через Украину возобновились вечером

Пресс-секретарь фирмы-оператора МЕРО Барбора Путцова рассказала РИА Новости, что поставки нефти из России в Словакию через Украину вечером 23 ноября были возобновлены.

«В четверг вечером возобновилась поставка российской нефти через Украину в Словакию», — сказала она.

Она добавила, что проблемы с подачей электроэнергии, которые вызывали короткий перерыв в поставке нефти, полностью устранены.

Накануне официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что участок нефтепровода «Дружба» на украинской территории частично остановлен, в то время как прокачка нефти из Белоруссии в направлении Украины еще идет.

Позже, вечером, он сообщил, что прокачка нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» была возобновлена.