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Выручка Саудовской Аравии от экспорта нефти в сентябре рухнула до минимума с марта

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Hamad I Mohammed/Reuters

Выручка Саудовской Аравии от экспорта нефти по итогам сентября упала до минимального значения с марта 2022 года и сократилась до отметки 100,192 млрд риялов ($26,7 млрд). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистическое ведомство страны.

«В позапрошлом месяце королевство экспортировало нефть на общую сумму в 100,192 млрд риялов ($26,7 млрд), или порядка $900 млн в сутки», — говорится в материале.

При этом пиковых значений объемы выручки королевства от экспорта нефти достигли в июне текущего года. Тогда стране удалось заработать на вывозе сырья рекордные $31,4 млрд. Основной причиной спада показателя по итогам первого месяца осени стало снижение рыночных цен на энергоресурс — за последние три месяца цена фьючерсов на нефть североморской марки Brent упала почти на 15%, уточняется в заметке.

24 ноября глава Министерства энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд заявил о намерении властей страны вложить не менее $769 млрд в энергетические проекты. Их планируется реализовать до 2030 года. При этом для успешного завершения трех четвертей проектов в ближайшие 10 лет стране потребуются инвестиции в размере $69 млрд.

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