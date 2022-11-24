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РИА Новости: страны Евросоюза предварительно согласовали механизм совместных закупок газа

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Bernadett Szabo/Reuters

Министры энергетики стран Евросоюза (ЕС) на внеочередном заседании предварительно согласовали новый механизм совместных закупок газа. Эта мера необходима для наполнения хранилищ региона к зиме 2023-2024 годов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Они согласовали содержание двух постановлений — по разрешениям и солидарности. Цель председательства (Чехии в Совете ЕС — «Газета.Ru») состоит в том, чтобы официально принять их во время следующего внеочередного энергетического совета, который, скорее всего, состоится 13 декабря, вместе с политическим соглашением по предложению о механизме корректировки рынка», — сообщил журналистам источник в ЕС.

При этом властям Евросоюза потребуется еще одна встреча для утверждения нового механизма совместных закупок газа. Еще одно заседание будет нужно для для предварительного согласования ограничений по ценам газа — оно может пройти 13 декабря, уточнил он.

24 ноября министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что в четверг, на заседании министров энергетики стран Европейского союза не удалось достигнуть соглашения по ограничению цен на поставки российского газа. При этом он добавил, что будет добиваться от властей ЕС определенных скидок по ценам на топливо из России.

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