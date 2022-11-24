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Премьер Финляндии призвала бизнес к участию в поставках энергооборудования для Украины

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Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Reuters

Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала бизнесменов страны к участию в поставках энергетического оборудования для Украины. Об этом она сообщила журналистам, передает РИА Новости.

«Украине не хватает электроэнергии и воды ... Вклад частного сектора в поставку энергетического оборудования также был бы крайне необходим и крайне важен», — сказала она.

Ранее Министерство обороны Финляндии пообещало поставить Украине десятый пакет военной помощи. В финском Минобороны утверждают, что это будет самая крупная партия за все время поддержки Киева со стороны Хельсинки.

В сообщении отмечается, что Хельсинки передадут Киеву больше оборудования.

В Минобороны уточнили, что с целью обеспечить безопасную доставку помощи дальнейшая информация о содержании, способе доставки или сроках оказания помощи разглашаться не будет.

Общая стоимость военного оборудования, отправленного Финляндией на Украину за все время, составляет €160,4 млн.

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