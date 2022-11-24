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МИД Эстонии: Таллин готов применить право вето при установлении потолка цен на нефть

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Глава Министерства иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин готов применить в Евросоюзе право вето в случае установления лимита цен на нефть. Об этом Рейнсалу сказал на пресс-конференции, комментируя готовность ряда государств Европейского союза установить ценовой предел на нефть на уровне $65-70 за баррель, передает РИА Новости.

Министр иностранных дел Эстонии заявил, что этот «ценовой горизонт является недостаточно амбициозным».

«В Евросоюзе нам не удалось достичь соглашения по девятому пакету санкций. Этот уровень цен на нефть кажется слишком высоким», — отметил он.

По словам министра, обсуждения по поводу потолка цен на нефть продолжаются.

По информации западных СМИ, против предложенной цены в $65-70 за баррель также выступают Польша и Латвия, считающие, что это оставляет РФ слишком высокий доход. Так, Варшава настаивает на цене в $30.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что переговоры стран Европейского союза о «потолке» цен на нефть из России зашли в тупик.

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