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Путин заявил о растущем авторитете конференции Сбера по искусственному интеллекту AI Journey

Президент России Владимир Путин вовремя выступления на конференции AI Journey «Путешествие в мир искусственного интеллекта» отметил растущий авторитет конференции Сбера по искусственному интеллекту.

Глава государства в приветственном слове к присутствующим ученым, предпринимателям, другим участникам конференции и всей аудитории, которые следят за происходящим в дистанционном формате из разных стран мира подчеркнул, что такое широкое представительство говорит о растущем авторитете площадки Сбера, об огромном внимании к России в сфере искусственного интеллекта.

«А как я сказал, достижения эти у нас, безусловно, есть. Кстати, по некоторым направлениям в этой области, как я уже сказал, мы идем на шаг впереди некоторых других стран», — добавил президент.

По его словам, нужно наращивать усилия в этой области. Также он отметил колоссальное значение прорывов в сфере искусственного интеллекта.

Ранее глава Сбербанка Германа Грефа сообщил, что за конференцией за два дня ее работы следят из 180 стран. По его словам, онлайн-трансляция за два дня работы AI Journey уже набрала более 50 млн просмотров.

«Искусственный интеллект стал очень доступной технологией для применения даже в небольших компаниях. В России последние два года сделан серьезный шаг вперед, совершен скачок и на уровне регионов, и правительства Российской Федерации», — отметил Греф.

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