FT: европейский энергокризис может продлиться несколько лет

Энергетический кризис в европейском регионе затянется на несколько лет. Об этом газете Financial Times заявил представитель швейцарско-нидерландского нефтетрейдера Vitol Сид Бамбавале.

«Европа переживает газовый кризис, он будет продолжаться в течение двух-трех лет. Несмотря на потраченные сотни миллиардов евро, заполнение хранилищ и оказание помощи домохозяйствам, опасность кризиса велика», — отметил Бамбавале.

По его словам, а также по мнению других экспертов рынка, спрос на энергию необходимо снизить, обеспечив дополнительные поставки природного газа. При этом для сдерживания спроса важно, чтобы цены на газ продолжали быть на высоком уровне.

В конце августа директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова заявила, что Европа может оказаться в энергокризисе длительностью в три года из-за отказа от газа из России. По ее словам, цены на газ в Европе будут зависеть от объемов экспорта из России. Причем, снижение поставок приведет к резкому росту котировок, а запуск «Северного потока — 2» увеличит поставки и стабилизирует цены.

Позже аналогичным мнением поделился эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, допустив, что энергетический кризис в Европе закончится через несколько лет.