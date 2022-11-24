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Аналитики Nikoliers заявили об антирекорде в Москве по объемам ввода новых торговых центров

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Объем ввода новых торговых центров в Москве по итогам 2022 года упал до 117,1 тыс. кв.м., что в 2,3 раза меньше показателей прошлого года и в целом является рекордно низким показателем за десятилетие. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные аналитиков Nikoliers.

«Общее количество как уже открытых, так и запланированных к вводу ТЦ до конца четвертого квартала 2022 года составит 13 объектов торговой недвижимости», — указала партнер Nikoliers Анна Никандрова.

По ее словам, сейчас в эксплуатацию вводятся уже такие проекты, которые максимально готовы к открытию, то есть с большой долей заключенных арендных договоров. По большей части это торговые центры районного формата. При этом снижение объемов ввода произошло из-за ситуации неопределенности и ухода зарубежных арендаторов.

Она добавила, что в следующем году, если конъюнктура не будет ухудшаться, то объем ввода может составить около 450 тыс. кв.м. Однако сроки ввода почти половины запланированных объемов могут перенести.

В конце июля РБК со ссылкой на отчет консалтинговой компании Commonwealth Partnership писал, что объемы строительства российских торговых центров по итогам первого полугодия достигли минимального уровня с 2004 года.

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