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Госдума расширила перечень передаваемых организациям конфискованных товаров

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Госдума расширила перечень конфискованных товаров, которые можно отдать больницам, школам и прочим государственным организациям. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на принятый документ.

Сейчас Федеральная таможенная служба (ФТС) имеет право безвозмездно передавать ряд товаров школам, детсадам, больницам, собесам и другим государственным организациям. В их числе, например, медизделия, детское питание, скоропортящиеся продукты, одежда и обувь. Теперь же этот перечень будет дополнен детскими товарами, книгами, едой в заводской упаковке «с неистекшим сроком годности», «техническими средствами реабилитации» и бытовой техникой.

По словам главы исполкома ОНФ Михаила Кузнецова, что еще в прошлом году его организация уже предлагала передавать конфискованные товары благотворительным организациям. При этом сейчас, в более тяжелых условиях, необходимы куда большие объемы гуманитарной помощи, и уничтожения жизненно необходимых вещей нельзя допускать.

Юристы же указали на то, что получатели товаров и государство не всегда взаимодействуют напрямую. Например, государство передает имущество фонду и он, как посредник, несет ответственность за его использование. То же самое может происходить и с конфискованными товарами, где ОНФ является тем самым посредником.

В сентябре прошлого года руководитель направления финансы и экономика Института современного развития Никита Масленников заявил, что инициатива Общероссийского народного фронта (ОНФ) о передаче конфискованных на таможне товаров полезная, но совершенно не проработанная. Остро стоит вопрос с тем, как определять получателей, смогут ли благотворительные фонды быть операторами, а главное, каково будет качество раздаваемой малоимущим продукции.

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