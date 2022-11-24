Продуктовые сети начали закупать рекламу на телевидении

Продуктовые торговые сети стали продвигать собственные торговые марки (СТМ) на телевидении и инвестируют в рекламу. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка.

Рекламу для продвижения СТМ уже закупают «Магнит», «Пятерочка» и «Ашан». В «Магните» заявили, что инвестировали в рекламу своих брендов на ТВ и в интернете. При этом ранее в такой рекламе не было нужды, так как основным каналом для продвижения СТМ были полки магазинов. В «Ашане» указали, что уже провели две компании для СТМ, а «Пятерочка» стала продвигать свои бренды в интернете еще в 2021 году. А уже в этом году организация запустила компанию на телевидении и в наружной рекламе.

Эксперты рынка указали на то, что из-за экономии и уменьшения ассортимента продукции покупатели стали более открыты к товарам более низкой ценовой категории. Поэтому СТМ полностью могут удовлетворить эту потребность.

Аналитики посчитали, что на фоне ухода западных компаний на телевидении появляются пустоты, которые заполняются отечественными торговыми сетями по очень выгодным условиям. Однако, скорее всего, бюджеты на рекламу отечественных торговых марок нельзя сравнивать с западными. Кроме того, если активно вкладывать в рекламу СТМ, то их стоимость может вырасти.

В конце июня в исследовании онлайн-сервиса доставки из магазинов «СберМаркет», поступившем в «Газету.Ru», сообщалось, что спрос на продукты отечественного производства среди россиян вырос в 2,5 раза. Кроме того, отмечается, что большой популярностью пользуются СТМ-товары российского производства.