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«Ъ»: «Газпром» нашел рынок сбыта для своего СПГ с проекта «Портовая» в Греции

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Depositphotos

«Газпром» нашел нового покупателя для продажи сниженного природного газа (СПГ) с проекта «Портовая» на Балтике, которым стала Греция. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на источники.

«Сейчас танкер «Псков» с грузом СПГ находится у входа в Суэцкий канал, но затем груз может направиться в Грецию на приемный терминал на острове Ревитуса», — отметил собеседник издания.

По данным аналитической компании Kpler, танкеры «Псков» и «Великий Новгород» с грузами «Портовой СПГ» уже разгружались там 3 октября и 16 ноября. Однако покупатель этих грузов остался неизвестен.

Независимый эксперт Александр Собко указал на то, что нет никаких неожиданностей из-за поставок СПГ в Грецию. Кроме того, «Газпром» для поставок выбрал максимально удаленную от европейских хабов страну. Скорее всего, это сделано для того, чтобы поставки СПГ не влияли на биржевые цены.

В начале сентября «Коммерсантъ», ссылаясь на источники писал, что «Русхимальянс» (паритетное СП «Газпрома» и «Русгаздобычи» Артема Оболенского) инициировал переговоры по поводу приобретения доли в проекте «Портовая СПГ» по сжижению газа на Балтике.

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