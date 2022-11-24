ТАСС: Samsung пока не принимала решения о возобновлении поставок в Россию

Южнокорейская компания Samsung пока не приняла никакого решения о возобновлении поставок в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Ранее газета «Известия» сообщала, что Samsung отложил возобновление продаж техники в России на неопределенный срок.

ТАСС заверили, что поставки в РФ продукции компании по-прежнему приостановлены.

В сентябре вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что ушедшие с российского рынка компании и бренды заинтересованы в возвращении обратно или получении условий для возвращения в будущем. По его словам, компании, которые хотят вернуться, прорабатывают различные варианты, в том числе продажу бизнеса местному менеджменту или партнеру-франчайзи.

Многие зарубежные компании покинули Россию или приостановили деятельность в стране после начала российской специальной военной операции на Украине и в Донбассе. В частности, такие организации, как McDonald's, Coca-Cola, Nike и другие.