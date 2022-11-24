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Atlantico: промышленность ЕС стала жертвой наивности европейских лидеров

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Alex Grimm/Reuters

Европейская промышленность стала настоящей жертвой наивности лидеров Европы, которые оказались некомпетентны в вопросах экономики. Об этом в интервью изданию Atlantico заявил эксперт Франсуа Жерольф.

«Можно говорить о наивности. Например, касательно идеи о том, что промышленность «не так важна». Существует также мнение о том, что, когда другие придерживаются протекционизма, мы всегда заинтересованы в свободной торговле. Это очень теоретический и, если честно, довольно идеологический подход», — отметил Жерольф.

По его словам, многие европейские страны уже испытывают определенные проблемы в промышленности. Причем велик риск волны деиндустриализации в регионе. И если это произойдет, то промышленность будет достаточно сложно восстановить, когда кризисные времена пройдут.

Он добавил, что Евросоюз слишком много времени уделяет государственному дефициту средств. Однако следует уделять больше времени вопросам производства и промышленности, чтобы экономика не разрушилась.

23 ноября китайская газета Global Times, ссылаясь на опрошенных экспертов писала, что Соединенные Штаты используют Североатлантический альянс как ловушку для подрыва европейской экономики и укрепления влияния на правительства стран Евросоюза.

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