Власти выделили почти 59 млрд рублей на рост зарплат врачей в регионах

Для обеспечения роста зарплат врачей регионы до конца года получат около 59 млрд рублей благодаря измененной методике финансирования выплат. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на опубликованное постановление на портале правовой информации.

В документе указали, что новые изменения предполагают поступление средств непосредственно в региональные Минздравы, где они будут использоваться на выплаты исключительно тем категориям специалистов, которые есть в майском указе президента от 2012 года. При этом ранее премьер-министр Михаил Мишустин пообещал регионам выделить 58,6 млрд рублей для того, чтобы зарплаты врачей не отставали от средних по экономике.

В публикации добавили, что с учетом общего размера фонда оплаты труда (ФОТ) медработников (в 2022 году это 2,8 трлн рублей), выделенные средства составляют всего 3% от отраслевого ФОТ, что практически несущественно. Однако целевое назначение отдельным категориям работников позволит подтянуть их уровень оплаты труда до необходимого норматива.

Кроме того, несмотря на небольшое влияние выделенных средств на зарплаты в медотрасли, само тестирование механизма их начисления говорит о готовности властей менять и трансформировать систему оплаты труда в этой области.

В конце августа «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в правительстве писал, что Минздрав разработал проект закона, согласно которому регионы увеличат взносы в ОМС за неработающее население в размере 1 трлн рублей к 2025 году.