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В России резко выросло производство компьютеров и одежды

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Swen Pfoertner/Reuters

В России промышленное производство в октябре текущего года перешло к резкому росту — на 5,3%, при этом в годовом выражении этот показатель снизился на 2,6%.

Темпы спада замедлились относительно сентября. Объемы промышленного выпуска сократились на 3,1%, что стало худшим показателем за два года, пишет РБК.

По результатам десяти месяцев промышленный выпуск находится в символическом плюсе — на 0,1% — к тому же периоду прошлого года.

Отмечается, что максимально выросло производство компьютеров, их комплектующих и периферии, а также электронных и оптических изделий (на 18,3% в годовом выражении).

Объем производства одежды увеличился на 11,9%, выпуск готовых металлических изделий — на 4,7%.

В Минпромторге не ожидают дальнейшего снижения несырьевого неэнергетического экспорта. Объем промышленного производства, указал он, снизился на 3-4% на фоне «реструктуризации в пользу оборонки». При этом, подчеркнул Осьмаков, российская экономика адаптируется к новым условиям, а промышленность страны «ищет новые точки роста в новых проектах».

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