Нацбанк Украины: только четверть банкоматов работает в стране после сбоев энергоснабжения

Только четверть банкоматов работает на Украине после сбоев энергоснабжения по всей стране, сообщает Нацбанк Украины в своем Telegram-канале.

При этом банковая система «сохраняет стабильность», система электронных платежей продолжает работу, банки к ней подключены, платежные карты обслуживаются, добавили в Нацбанке.

Ранее национальная энергетическая компания (НЭК) «Укрэнерго» заявила, что по всей территории Украины пройдут плановые отключения электроэнергии.

Также в компании уточнили, что в этот день дополнительные аварийные отключения электроэнергии не планируются. Также, согласно заявлению компании, за выходные дни удалось в какой-то степени «смягчить ограничение потребления», несмотря на резкое похолодание.

Украинское издание УНН, ссылаясь на директора украинского центра исследований энергетики Александра Харченко, сообщало, что от трех до десяти дней понадобится на восстановление энергосистемы в случае тотального отключения электроэнергии по всей Украине.