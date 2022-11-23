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Более половины решений по кредитованию юридических лиц в Сбербанке принимается в режиме онлайн

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Пресс-служба Сбера

Первый зампред правления банка Александр Ведяхин на пресс-конференции в рамках AI Journey-2022 сообщил, что около 60% решений по кредитованию корпоративных клиентов Сбербанка принимаются в режиме онлайн.

Он подчеркнул, что Сбер строит бизнес вокруг клиента и старается максимально удовлетворить его потребности.

«Искусственный интеллект нам в этом помогает. Для физических лиц уже все решения по кредитам принимаются в режиме онлайн, для юридических лиц 60% решений также принимается в режиме онлайн», — пояснил Ведяхин.

По его словам, также есть интересные наработки в сфере здравоохранении, например топ-3 диагнозов использует более 3,5 тыс. столичных врачей, и сегодня в Москве с помощью ИИ было поставлено более 7,5 млн диагнозов.

«Конечно, искусственный интеллект не заменяет врача, он просто его помощник», — добавил Ведяхин.

Он пояснил, что внедрение искусственного интеллекта дает улучшение в любом направлении в пять-семь раз.

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