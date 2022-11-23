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Объемы промышленного производства в России снизились на 2,6% по итогам октября

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Объем промышленного производства в России в октябре 2022 года уменьшился на 2,6% в годовом выражении. За период с января по октябрь этот показатель увеличился на 0,1%, сообщается на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстата).

«Объемы промышленного производства в октябре 2022 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 2,6%. Одновременно, отмечен рост производства по сравнению с сентябрем 2022 года на 5,3%. В целом за десять месяцев 2022 года промышленное производство увеличилось на 0,1% по сравнению с январем-октябрем 2021 года», — заявили в ведомстве.

По итогам второго месяца осени снижение темпов промышленного производства в годовом выражении зафиксировали в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике. Кроме того, спад произошел в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, уточнили в Росстате.

«Добыча полезных ископаемых снизилась по сравнению с октябрем 2021 года на 2,7%, обрабатывающие отрасли — на 2,4%, энергетический сектор — на 2,4%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, — на 7,4%», — следует из отчета.

23 ноября аналитики Федеральной службы государственной статистики (Росстата) представили данные, согласно которым годовая инфляция в России замедлилась по состоянию на 21 ноября до 12,30%. К 14 ноября этот показатель составлял 12,4%. При этом индекс потребительских цен в середине месяца вырос на 0,11%.

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