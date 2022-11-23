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Премьер Испании Санчес назвал неправильной идею Еврокомиссии о вводе предельных цен на энергоресурсы

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Sergio Perez/Reuters

Идея Еврокомиссии о введении предельных цен на энергоресурсы является неправильной. Быстрый рост цен на газ не соответствует подобной инициативе, приводит слова премьер-министра Испании Педро Санчеса «Интерфакс».

«Мы идем по неправильному пути (пытаясь ввести потолок цен на импортируемые в Европу энергоресурсы — «Газета.Ru»)», — заявил Санчес в ходе выступления на совместной пресс-конференции с румынским коллегой Николае Чукэ.

По словам главы правительства Испании, стремительный рост цен на газ никак не соответствует инициативе, с которой выступила Европейская комиссия. В то же время Евросоюз располагает множеством инструментов для защиты домохозяйств и предприятий от негативного воздействия усиления энергетического кризиса в регионе.

«Мы движемся с огромной задержкой, в то время как правительство должно решительно защищать все, что касается общего блага, ведь мы располагаем многими инструментами для защиты домохозяйств, промышленности и предприятий», — заключил Санчес.

23 ноября старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Брейгель Симоне Тальяпетра счел анекдотом предложение Еврокомиссии о вводе предельных цен на газ в €275 за мегаватт-час. По его мнению, данная мера никому не принесет пользы, даже если возникнут чрезвычайные условия.

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