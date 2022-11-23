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Госбюро расследований Украины сообщило об аресте $27 млн у концерна, работавшего с РФ

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ssu.gov.ua

Госбюро расследований Украины сообщило о блокировании работы концерна, сотрудничавшего с РФ, и аресте его имущества на $27 млн, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что группа компаний семьи бывшего депутата Украины с 2014 года обеспечивала госпредприятия РФ энергосберегающим оборудованием.

Название компании не раскрывается.

Ранее сотрудники СБУ проводят обыск в энергетической компании VS Energy, акционерами которой ранее являлись российские предприниматели.

Компания занимает 10% энергетического рынка Украины. Ее акционерами ранее были россияне Евгений Гинер и Михаил Воеводин, а также зампред Госдумы РФ Александр Бабаков.

До этого Служба безопасности Украины подтвердила проведение обысков 22 ноября в Киево-Печерской лавре.

Целью обысков в ведомстве назвали противодействие «взрывной деятельности российских спецслужб на Украине», а также предотвращение «использования лавры как ячейки русского мира».

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