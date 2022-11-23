Эксперт Белогорьев заявил об учете США лазеек для возможного обхода потолка цен на нефть

Минфин США в своих разъяснениях по поводу предельных цен на нефть из России учел все возможные лазейки и способы обхода. Об этом РИА Новости заявил заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

«В частности, США уверяют, что планируют отслеживать стоимость сопутствующих морской транспортировке услуг, так как она не должна превышать рыночного уровня. Завышение этой стоимости является, пожалуй, самым простым способом обхода правила «предельной цены», — отметил Белогорьев.

По его словам, механизм предельной цены будет действовать до тех пор, пока нефть не будет существенно переработана, либо ее перевозка не будет осуществляться морским транспортом. При этом постоянная перегрузка из порта в порт, а также смена собственников ничего не изменят, и механизм продолжит действовать. Кроме того, смешение нефти из России с другой нефтью теперь не считается существенной трансформацией, что также сохраняет правило предельной цены.

Он добавил, что в разъяснениях особое внимание уделено понятию «безопасная гавань». То есть речь идет о случаях, когда компании, которые как-либо были связаны с перевозкой нефти из РФ, чувствовали себя спокойно, не боясь санкций. Однако самим компаниям придется следить за документацией и поставщиками нефти, особенно в третьих странах, которые не поддержали ограничение, чтобы была предоставлена соответствующая информация о покупке нефти из России по предельной цене или ниже.

Ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на сообщение высокопоставленного представителя министерства финансов США сообщило, что Соединенные Штаты Америки после введения потолка цен на российскую нефть намерены корректировать стоимость сырья несколько раз в год, а не каждый месяц.