De Telegraaf: счета за электричество и газ в Нидерландах могут вырасти на €2,5 тыс. к 2024 году

Средний счет за газ и электричество в Нидерландах увеличится примерно на €2,5 тыс. к 2024 году, когда в стране истекут сроки действия предельной стоимости электроэнергии, установленного местным правительством. Об этом сообщает газета De Telegraaf со ссылкой на заявление ассоциации домовладельцев страны Vereniging Eigen Huis (VEH).

«Средний счет за газ и электричество в 2024 году будет дороже не менее чем на 2500 евро. Это произойдет, как только закончится действие потолка цен», — говорится в материале.

С 2024 года каждое домохозяйство в стране снова будет оплачивать все расходы на отопление. В результате этого бюджеты граждан сильно пострадают от значительно более высоких налогов на электроэнергию. Чтобы избежать негативных последствий, правительству необходимо сделать так, чтобы налог на газ и электроэнергию повышался менее резкими темпами после окончания сроков действия предельных цен в европейском королевстве, заявила директор VEH Синди Кремер.

«Мы призываем кабинет министров использовать дополнительные меры политики, чтобы счета за электроэнергию не стали недоступными для многих домохозяйств после следующего года. Проблема изолированных домов должна быть решена как можно скорее. В противном случае жители рискуют сильно пострадать от высоких тарифов на электроэнергию и налогов после следующего года», — заключила она.

Если правительство не предпримет соответствующих мер, то в 2024 году налоги для домохозяйств со средним потреблением энергии вырастут на €528 (₽33 тыс.) по сравнению с 2022-м, предостерегли в ассоциации VEH.

5 ноября профессор истории Колумбийского университета Адам Туз в статье для Foreign Policy заявил, что зимой Евросоюз (ЕС) может столкнуться с серьезным кризисом. Его размах будет напрямую зависеть от погодных условий в регионе. При холодной зиме выход из энергетического кризиса властям ЕС будет найти «очень непросто».