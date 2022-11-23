ERR: власти Эстонии заморозили российские активы на десятки миллионов евро

Власти Эстонии заморозили активы российских компаний «Еврохим» и DBT на десятки миллионов евро. Данные активы на 90% связаны с бизнесменами Андреем Мельниченко и Вячеславом Кантором, сообщает издание ERR.

«Эстонские замороженные активы более чем на 90 процентов связаны с двумя российскими олигархами — Андреем Мельниченко и Вячеславом Кантором. Первому принадлежит компания Eurochem, которая работает в Силламяэ, второму — DBT Muugal <....> В кредитных учреждениях, финансовых учреждениях, на банковских счетах заморожены средства на общую сумму около 11,7 млн евро. Второй раздел — это замороженные налоговые и таможенные средства. Там речь идет о 8,4 млн», — говорится в материале.

При этом среди замороженных средств есть активы и других компаний, которые связаны с Мельниченко и Кантором. Однако эстонские власти пока не могут рассчитать их полную конечную стоимость, уточняется в статье.

8 августа в литовском городе Кедайняй заработал завод по производству фосфорных удобрений Lifosa. Завод является дочерним предприятием «Еврохима». Против бывшего члена совета директоров «Еврохима» Андрея Мельниченко были введены санкции Евросоюза. 10 марта компания заявила о его выходе из состава правления.