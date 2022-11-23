FT: в ЕС назвали анекдотом предложение ЕК по потолку цен на газ из РФ в €275 за мегаватт-час

Предложенное Еврокомиссией (ЕК) решение о предельной цене на газ в 275 евро за мегаватт-час назвали анекдотичным. Об этом пишет газета Financial Times.

ЕС планировал ограничить цены на газ, чтобы избежать новой волны подорожания энергоносителей, как это происходило летом. Однако этот план попал под огонь критики. Некоторые страны Евросоюза (ЕС) посчитали предложенную сумму слишком большой, другие же просто не захотели вмешательства в ценообразование на энергорынке.

«Это анекдот. Это предложение никому не принесет пользы, даже если возникнут чрезвычайные условия, с которыми мы столкнулись в августе. Это не ограничение», – отметил старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Брейгель Симоне Тальяпетра.

По его словам, такое решение ЕК серьезно подрывает существующее доверие к организации к способности справиться с текущим энергетическим кризисом.

В публикации указали, что министры энергетики стран ЕС будут обсуждать предельные цены на газ на новом заседании 24 ноября. Однако вряд ли это ограничение может быть принято до 19 декабря, когда будет новая встреча министров.

Ранее в среду немецкая газета Die Welt писала, что планы по ограничению цены на газ из России на территории Евросоюза (ЕС) являются политическим шагом для ослабления растущего разногласия в блоке.