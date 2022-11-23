«Интерфакс» сообщил, что Европа начала тратить запасы ПХГ в два раза интенсивнее обычного

Европа нарастила расход топлива из подземных хранилищ газа (ПХГ) из-за первых холодов, превысив средний многолетний показатель для этого времени почти в два раза, написало агентство «Интерфакс».

При этом погода в регионе в ноябре находится в пределах климатической нормы. Средняя температура за месяц лишь на один градус выше показателей ноября 2021 года. В октябре вовсе было теплее средней температуры на три градуса.

Сезон отбора газа в Европе начался 14 ноября. За последние сутки объем выработки обновил максимальное значение с начала расходования запасов. Кроме того, начало сезона обновило самый поздний срок за историю наблюдений GIE (с 2011 года). Предыдущий наиболее поздний отбор фиксировали в 2013 году.

В первой половине ноября газета «Коммерсантъ» написала, что Евросоюз (ЕС) смог заполнить свои хранилища газа перед наступлением зимы, даже несмотря на полное прекращение поставок топлива со стороны России.

Ранее 23 ноября газета La Repubblica написала, что решение о введении ограничений цен на газ в Евросоюзе (ЕС) могут перенести до следующего саммита альянса, который запланировали на 19 декабря.