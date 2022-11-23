Моисеев заявил, что Минфин поддерживает проект по исламскому банкингу

Российский Минфин поддерживает законопроект об исламском банкинге. Об этом сообщил заместитель финансов Алексей Моисеев, написало агентство ТАСС.

«Мы поддерживаем. <...> Там есть отзывы со стороны трех ведомств, мы сейчас их сводим, надеюсь, в ближайшее время отзыв будет внесен (в Госдуму)», — сказал Моисеев.

В исламе запрещено давать деньги в долг под проценты. В связи с этим банки кредиты не выдают. Исламские кредитные организации продают товары в рассрочку, зарабатывая на наценке; предоставляют аренду и лизинг; участвуют в капитале компаний, получая дивиденды.

Во второй половине сентября глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что на рассмотрение нижней палаты парламента внесли законопроект о проведении в нескольких российских регионах пилотного проекта по внедрению в России исламского банкинга.

В начале августа пресс-служба Банка России заявила, что в Дагестане и Чечне в 2023 году запустят пилотный проект по внедрению исламского банкинга. Затем министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов рассказал, что республика готова стать пилотным регионом по этому нововведению.