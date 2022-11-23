Минфин собрался легализовать использование наличной валюты в расчетах за импорт и экспорт

Минфин разработал правила расчетов наличной валютой, благодаря которым ее можно будет использовать в расчетах за импорт и экспорт. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на опубликованный проект постановления правительства о правилах расчетов российских экспортеров и импортеров с иностранными партнерами.

В документе указали, что резиденты могут получать от нерезидентов рубли и валюту в соответствии с внешнеторговыми контрактами без ограничений по сумме. Речь идет о поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче информации и результатах интеллектуальной деятельности (РИД), в том числе исключительных правах на них. При этом полученные таким способом деньги можно использовать в расчетах с иностранными контрагентами.

Юристы указали на то, что сейчас покупатель из России должен оплатить товары (работы, услуги, ИС) зарубежному поставщику со своего счета в российском банке. Поэтому предложенная мера вполне необходима, так как сейчас наблюдаются как сложности с отправкой средств, так и с их принятием зарубежными продавцами.

Эксперты рынка отметили, что предложенные меры касаются только наличных средств, поэтому особого влияния на оборот документ не окажет, так как в валютном регулировании заложен принцип безналичных форм оплаты резидентов с нерезидентами через уполномоченные банки в России. Однако на практике можно увидеть, что правила игры меняются, и бизнес пытается адаптироваться к новым условиям. Сейчас происходят оплаты как в нацвалютах, так и в долларах с евро с контрагентами в недружественных странах. В этом случае платеж происходит в третьей стране в одной из нацвалют, после чего он проводится уже в недружественную страну.

В конце октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке заявила, что ЦБ пока не может увеличить для россиян лимит в $10 тыс. на вывоз из России наличной валюты за рубеж.