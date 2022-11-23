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«Ъ»: авиакомпания «Азимут» получит первый самолет SSJ100 с подержанными двигателями

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Российская авиакомпания «Азимут» до конца декабря получит первый самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), у которого будут подержанные двигатели. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в авиапроме.

Отмечается, что в 2023 году в России самолетов с подменными двигателями будет больше. В частности, готовность получить такие самолеты уже в декабре подтвердили в авиакомпании Red Wings.

Как отмечает газета, установка подержанных двигателей не влияет на безопасность, поскольку устройства имеют небольшой налет и находятся в исправном состоянии. Однако, ряд перевозчиков опасаются, что использование таких двигателей в новых самолетах затруднит ремонт уже эксплуатирующихся бортов, так как двигатели будет взять неоткуда.

Компания PowerJet прекратила выпуск мотора SaM146 после того, как французский партнер Safran отказался от сотрудничества из-за российской специальной военной операции на Украине. С тех пор на SSJ100 ставят только те двигатели, которые уже выпущены.

В настоящее время в России работают над созданием двигателя ПД-8, который предполагается ставить на импортозамещенную модификацию Superjet 100 — Superjet New.

Ранее в ноябре замминистра транспорта России Игорь Чалик заявил в ходе форума «Транспорт России», что российским авиакомпаниям нужно около 1700 самолетов до 2030–2035 годов.

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