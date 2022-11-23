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Российский партнер британской Lush откроет на ее месте новую косметическую сеть Oomph

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Global Look Press

Российский партнер ушедшей из России британской косметической компании Lush Cosmetics Дмитрий Азаров запускает новую сеть Oomph (перевод с англ. «шарм»), которая специализируется на продаже косметики ручной работы. Об этом предприниматель рассказал в разговоре с изданием РБК.

Первые семь магазинов нового бренда должны открыться в Москве в начале декабря на местах, которые прежде занимал Lush.

В бывшем флагманском магазине Lush на Тверской улице, кроме торговой зоны, организуют кафе для посетителей. Меню составит шеф-ресторатор Глен Баллис, преимущественно в него включат выпечку.

Операционным управлением нового бренда займется ООО «Лист», которую создал Азаров в августе 2022 года. Инвестиции в новый проект он оценил в размере 100 млн руб. В бизнес предприниматель вложит свои собственные деньги.

10 марта парфюмерно-косметическая компания Lush приостановила онлайн-продажи и поставки продукции в Россию. В первой половине июля газета «Коммерсантъ» написала, что организация планирует закрыть все магазины в России из-за проблем с поставками.

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