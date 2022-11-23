Аналитик БКС заявил, что ЕС снизил потребление российского газа за счет американского СПГ

Европейские страны снизили и продолжают снижать потребление трубопроводного газа из России за счет поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США. Такое мнение выразил старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит в разговоре с агентством РИА Новости.

«В целом большая часть увеличения импорта СПГ пришлась на США, поскольку это ближайший крупный поставщик с точки зрения логистики», — считает Смит.

По его мнению, Россия может сократить поставки газа в Европу и Турцию со 175 млрд кубометров в прошлом году вдвое — до 85 млрд кубометров в 2022 году.

Портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин полагает, что наибольший прирост поставок газа в 2023 году, кроме США, обеспечат еще Катар и Норвегия.

В начале ноября министр энергетики Катара Саад Аль-Кааби заявил, что эмират прекратит поставлять Европе газ, если страны Евросоюза (ЕС) введут потолок цен на российское топливо.

В первой половине ноября в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК) сообщалось, что импорт газа из России в ЕС за октябрь составил 7% при том, что в прошлые годы этот показатель находился на уровне 40%.