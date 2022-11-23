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La Repubblica: Евросоюз может перенести решение относительно потолка цен на газ на декабрь

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Vasily Fedosenko/Reuters

Решение о введении ограничений цен на газ в Евросоюзе (ЕС) могут перенести до следующего саммита альянса, который запланировали на 19 декабря, написала газета La Repubblica.

Издание пишет, что предложение Еврокомиссии (ЕК) по лимиту стоимости топлива в его нынешнем виде не удовлетворит страны, чьи министры по энергетической безопасности должны собраться на очередное заседание 24 ноября.

Предполагается, что потолок цен вступит в силу при соблюдении двух условий: цена на газ на Амстердамской бирже две недели подряд превышает €275 за МВт/ч (около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м.) и разница с ценой на сжиженный природный газ (СПГ) выше €58 минимум на протяжении 10 дней. Как указывает La Repubblica, даже в моменты пиковых цен такие условия не складывались.

Газета указывает, что, напротив, предложение ЕК может привести к росту цен на газ.

Во второй половине октября газета La Repubblica со ссылкой на сообщение источников в европейских правительствах сообщала, что решение по ограничению цен на газ из России отложат на ноябрь.

В первой половине сентября пресс-служба американского Минфина сообщила, что США вместе с союзниками из G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Евросоюза (ЕС) введут запрет на морские перевозки российской нефти 5 декабря, а нефтепродуктов — 5 февраля. По поводу ограничения цен на газ стороны так и не договорились.

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