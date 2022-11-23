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В ЕК объяснили, как будет действовать механизм лимита цены на газ

ЕК предложила ввести потолок цены на газ на уровне около $3000 за 1 тыс. куб. м

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Reuters

Потолок цен на российский газ может составить около $3 тыс. за 1 тыс. куб. м. по контракту на месяц вперед. Соответствующее предложение поступило от Европейской комиссии (ЕК).

В пресс-релизе отмечается, что данная мера будет действовать на газовом хабе TTF в Нидерландах.

Вмешательство допускается при условии, что стоимость газа превышает установленную отметку на протяжении 14 дней либо если спред между ценой TTF и глобальной ценой СПГ составляет €58 или выше в течение 10 торговых дней.

Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года.

Несколько дней назад вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что Россия предостерегает от политизации энергетической сферы, так как это может привести к дефициту и создать проблемы с энергообеспечением.

В начале ноября Bloomberg написало, что Европа скупает газ на мировом рынке, создавая дефицит в бедных странах.

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