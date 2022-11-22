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Боррель: у ЕС нет ресурсов для борьбы с РФ в информационном пространстве

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Willy Kurniawan/Reuters

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не располагает достаточными ресурсами для борьбы с Россией в информационном пространстве на фоне противоречий вокруг поставок продовольствия на мировом рынке. Его слова передает РИА Новости.

«Российская машина пропаганды очень мощная, у них есть настоящая индустрия в этом смысле, у нас не так много ресурсов, как у них», — сказал Боррель, отвечая на вопрос депутата Европарламента о том, почему усилия ЕС по содействию поставкам зерна и удобрений на мировой рынок недостаточно ценятся в других регионах мира.

Как отметил глава европейской дипломатии, Евросоюз пытается разъяснить, что санкции против экспорта продовольствия не вводились, и поэтому Брюссель не ответственен за нарушения поставок.

«Это битва с манипуляцией информацией и дезинформацией, а также битва по оказанию конкретной поддержки», — подчеркнул Боррель.

Он также отметил, что ЕС не участвует в зерновой сделке, которая предусматривает безопасный экспорт украинского продовольствия из черноморских портов, однако страны Европы при этом организовали экспорт порядка 15 млн тонн продовольствия через сухопутные границы Украины и ЕС.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявлял, что Россия оставляет за собой право жестко реагировать на нарушение «зерновой сделки» со стороны Украины, а также провокации ВСУ.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что Париж и Анкара продолжат работу по обеспечению беспрепятственного экспорта зерна.

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