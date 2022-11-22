FT: на складах Бангладеш копится одежда из-за сокращения экспорта в страны Запада

Некоторые американские и европейские розничные сети одежды попросили поставщиков из Бангладеш приостановить производство или отсрочить поставки товара, в результате чего одежда стала скапливаться на складах страны, сообщает газета Financial Times.

Как рассказывают производители и правительственные чиновники из Бангладеш, крупнейшей в мире страны-импортера одежды после Китая, некоторые бренды замедлили заказы или попросили об отсрочке поставок до трех месяцев.

По словам представителей отрасли, заказы и производство одежды замедлилось в связи с введением санкций против России и влияния конфликта между РФ и Украиной на инфляцию и процентные ставки во всем мире, пишет издание. В результате задержек заказов фабрики, закупившие ткань для изготовления одежды, теперь оказались в серьезном кризисе.

Многие производители одежды в Бангладеш также страдают из-за перебоев электроэнергии, которые происходят в результате повышения цен на импортный газ в стране, уточняется в статье.

Ранее стало известно, что шведская компания Lessebo Paper решила временно приостановить производство бумаги из-за роста цен на электроэнергию.