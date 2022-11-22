Первый замглавы «Росатома» заявил о переоцененности Европой возобновляемых источников энергии

Первый заместитель генерального директора «Росатома» Кирилл Комаров на полях форума «Атомэкспо» заявил, что ряд государств переоценил роль возобновляемых источников энергии.

«Понятно, что такой серьезный рост цен на энергоресурсы спровоцировал серьезный рост цен на энергетику еще и потому, что на протяжении последних лет рядом государств, особенно европейскими, была переоценена роль возобновляемых источников энергии как ресурса, способного решить любые энергетические задачи и проблемы», — сказал Комаров.

Кроме того, он отметил, что в форуме «Атомэкспо» в этом году приняли участие представители 65 стран. Всего было более 2500 делегатов. На полях международного форума заключили более 50 соглашений и меморандумов.

Международный форум «Атомэкспо» проводится с 2009 года. В нем принимают участие руководители компаний мировой атомной отрасли, государственных структур, международных и общественных организаций, ведущие эксперты. Формат форума включает выставку и конгресс с обширной деловой программой. На выставке свои технологии представляют ведущие компании мировой атомной индустрии и смежных отраслей.