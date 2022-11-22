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В Минпромторге заявили о росте рынка российской электроники до 6,3 трлн рублей к 2030 году

Минпромторг: рынок российской электроники возрастет до 6,3 трлн рублей к 2030 году

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Объем рынка отечественной электроники может достигнуть 6,3 трлн рублей к 2030 году. Об этом заявил замглавы Минпромторга Василий Шпак во время презентации в рамках международного промышленного форума «Интеллект машин и механизмов», передает ТАСС.

«Мы в 2030 году должны в 17 раз увеличить наше производство. Понятно, что задача на первый взгляд кажется невыполнимой. Но все те, кто нам мешает, нам решили и помочь», — отметил Шпак.

По его словам, объем рынка должен подняться с 370 млрд рублей, которые были зафиксированы по итогам 2021 года. При этом именно доля российской электроники к 2030 году должна достигнуть 70%, а зарубежная не должна превышать 30%.

Он добавил, что сейчас многие ниши на рынке освободились на фоне ухода зарубежных компаний. Поэтому сейчас есть возможность для создания своей продукции. При этом она уже сейчас проектируется на информационных системах нового поколения.

В начале ноября Forbes писал, что тотальный дефицит чипов сменился их избытком, так как производители резко начали наращивать мощности и создавать новые предприятия для выпуска большего числа компонентов, в то время как спрос на многие гаджеты, наоборот, упал.

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