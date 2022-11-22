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Кувейт опроверг сообщения о планах ОПЕК+ увеличить добычу нефти

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Reuters

Кувейт вслед за Саудовской Аравией опроверг сообщения о планах ОПЕК+ повысить квоты на добычу нефти на следующем заседании, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на кувейтского министра нефти Бадра аль-Муллу.

«Бадр аль-Мулла... опроверг сообщения об обсуждениях, связанных с намерением ОПЕК+ увеличить (квоты на — прим.ред) добычу нефти», — сказано в заявлении.

Министр также отметил стремление Кувейта поддерживать стабильность баланса на нефтяном рынке.

«Альянс стран-экспортеров нефти ОПЕК+ принял решение на недавней министерской встрече сократить добычу нефти на 2 млн б/с, начиная с ноября», — напомнил он, добавив, что данное решение базируется на неопределенности, которая сейчас окружает перспективы мировой экономики и нефтяной отрасли.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов писала, что Саудовская Аравия и другие производители нефти ОПЕК+ обсуждают увеличение добычи объемом до 500 тысяч баррелей в сутки.

Позднее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман опроверг информацию газеты о рассмотрении странами ОПЕК+ вопроса увеличения добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки.

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