Эксперт рассказала, как поступить с чужой банковской картой

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала в беседе с агентством «Прайм», что при нахождении чужой банковской карты не стоит самостоятельно искать ее владельца.

По словам специалиста, этот поступок может привлечь проблемы для нашедшего платежное средство.

«Ведь неизвестно, насколько давно карта потеряна и успел ли ей кто-то воспользоваться. Не исключено, что заподозрят в предыдущих незаконных списаниях средств именно нашедшего», — предупредила Дайнеко, добавив, что доказывать свою непричастность к незаконным списаниям придется уже вам.

По этой же причине она предостерегла от попыток поиска владельца в социальных сетях. Эксперт также не советовала переводить на найденную карту деньги, чтобы ваше сообщение было доставлено владельцу в мобильный банк, оставлять находку или самостоятельно блокировать «пластик» через банкомат.

Дайнеко пояснила, что лучше всего в таких обстоятельствах связаться с банком обслуживания карты, попросив заблокировать ее и сообщить об этом законному владельцу. Если «пластик» был обнаружен возле банкомата или кредитной организации, необходимо сразу сообщить об этом сотрудникам.

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