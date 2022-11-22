Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Эксперт рассказала, как поступить с чужой банковской картой

Финансист Дайнеко рекомендует не искать самому владельца найденной банковской карты

close
100%
Depositphotos

Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала в беседе с агентством «Прайм», что при нахождении чужой банковской карты не стоит самостоятельно искать ее владельца.

По словам специалиста, этот поступок может привлечь проблемы для нашедшего платежное средство.

«Ведь неизвестно, насколько давно карта потеряна и успел ли ей кто-то воспользоваться. Не исключено, что заподозрят в предыдущих незаконных списаниях средств именно нашедшего», — предупредила Дайнеко, добавив, что доказывать свою непричастность к незаконным списаниям придется уже вам.

По этой же причине она предостерегла от попыток поиска владельца в социальных сетях. Эксперт также не советовала переводить на найденную карту деньги, чтобы ваше сообщение было доставлено владельцу в мобильный банк, оставлять находку или самостоятельно блокировать «пластик» через банкомат.

Дайнеко пояснила, что лучше всего в таких обстоятельствах связаться с банком обслуживания карты, попросив заблокировать ее и сообщить об этом законному владельцу. Если «пластик» был обнаружен возле банкомата или кредитной организации, необходимо сразу сообщить об этом сотрудникам.

Ранее Центробанк рассказал о новой схеме мошенничества со звонком от «следователя».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть