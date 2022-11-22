Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Доступные плодовые саженцы из Европы снижают в России спрос на отечественный продукт

«Известия»: Минсельхоз попросили субсидировать сады только с отечественными саженцами

close
100%
Freepik.com

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края направила письмо министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой со следующего года субсидировать закладку плодовых садов исключительно отечественными саженцами, сообщает газета «Известия», ссылаясь на соответствующий документ.

В материале поясняется, что в настоящее время из бюджета субсидируют покупку и российских, и зарубежных саженцев для закладки садов. Однако снижения спроса на саженцы в Евросоюзе негативно сказывается на российских питомниках. Компании из Италии, Нидерландов и Бельгии, начали через Сербию поставлять избыток продукции по низким ценам в Россию, что уже привело к снижению спроса на отечественные саженцы. По словам специалистов, некоторые российские производители не смогли продать от 45 до 65% посадочного материала.

Исходя из этого и была направлена просьба к главе министерства. Однако эксперты отмечают, что подобное нововведение может привести к повышению цены и снижению качества российских фруктовых деревьев, что, в свою очередь, скажется на рентабельности садоводства и на ценах на яблоки.

Ранее сообщалось, что химики создали пленку из особого полимера, который способствует росту растений.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть