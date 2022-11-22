Доступные плодовые саженцы из Европы снижают в России спрос на отечественный продукт

Ассоциация питомниководов и садоводов Ставропольского края направила письмо министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой со следующего года субсидировать закладку плодовых садов исключительно отечественными саженцами, сообщает газета «Известия», ссылаясь на соответствующий документ.

В материале поясняется, что в настоящее время из бюджета субсидируют покупку и российских, и зарубежных саженцев для закладки садов. Однако снижения спроса на саженцы в Евросоюзе негативно сказывается на российских питомниках. Компании из Италии, Нидерландов и Бельгии, начали через Сербию поставлять избыток продукции по низким ценам в Россию, что уже привело к снижению спроса на отечественные саженцы. По словам специалистов, некоторые российские производители не смогли продать от 45 до 65% посадочного материала.

Исходя из этого и была направлена просьба к главе министерства. Однако эксперты отмечают, что подобное нововведение может привести к повышению цены и снижению качества российских фруктовых деревьев, что, в свою очередь, скажется на рентабельности садоводства и на ценах на яблоки.

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