Глава ФНС: налоговые поступления в бюджет РФ могут превысить ₽33 трлн по итогам года

Поступления в консолидированный бюджет по итогам 2022 года могут превысить 33,3 трлн рублей. Об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров.

«У нас за 10 месяцев поступления составляют 27,4 трлн рублей. Это на 18% больше, чем в прошлом году. Мы также рассчитываем на то, что эти темпы сохраним и по концу года, и преодолеем, по сути, Рубикон в 30 трлн рублей — консолидированный бюджет у нас будет 33,3 трлн рублей», — отметил Егоров.

По его словам, в плане региональных бюджетов прирост составил 15%, а в федеральном бюджете – 20%. Поэтому темпы роста идут достаточно хорошо.

Он добавил, что нефтегазовые доходы России находятся на хорошем уровне, а подоходный налог показывает хорошую динамику. При этом его рост составляет 16%. Кроме того, ставка в 15% с повышенных доходов принесет в бюджет в этом году еще 140 млрд рублей.

Ранее в понедельник Путин подписал закон о новом бюджетном правиле, в котором предусматривается его смягчение в 2023 и 2024 годах. В документе указывается, что объем нефтегазовых доходов, которые можно направить на расходы, в период с 2023 по 2025 год составляет 8 трлн рублей с ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 года.