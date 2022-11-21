Сербия сократила расход электроэнергии на 11% из-за экономии на фоне энергокризиса

Сербия смогла уменьшить расход электроэнергии в октябре 2022 года на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за экономии на фоне энергокризиса. Об этом в интервью телеканалу РТС заявил директор электроснабжения сербской государственной компании EPS («Электропривреда Сербии») Александар Биеличич.

«От 3,37 млн домохозяйств в Республике Сербии на 45% уменьшили расход электроэнергии на 11% в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года,» — отметил Биеличич.

По его словам, что больше всего смогли сэкономить те, кто отапливает свои дома при помощи электричества, так как хорошая погода в октябре перенесла начало отопительного сезона на более поздний период.

Он добавил, что все те домохозяйства, которые смогли сэкономить электричество, получат скидку от 15 до 30% на оплату счетов.

20 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Негре заявила, что электроэнергия в Сербии в 2023 году подорожает почти на 10%, а стоимость газа поднимется на 11%.

До этого генеральный директор сербской государственной компании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что Сербия с 1 декабря будет получать по 2 млн кубометров газа в сутки от России. По его словам, стороны об этом уже договорились.