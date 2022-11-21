Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Сербия сократила расход электроэнергии на 11% из-за экономии на фоне энергокризиса

close
100%
Depositphotos

Сербия смогла уменьшить расход электроэнергии в октябре 2022 года на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за экономии на фоне энергокризиса. Об этом в интервью телеканалу РТС заявил директор электроснабжения сербской государственной компании EPS («Электропривреда Сербии») Александар Биеличич.

«От 3,37 млн домохозяйств в Республике Сербии на 45% уменьшили расход электроэнергии на 11% в октябре 2022 года по сравнению с октябрем 2021 года,» — отметил Биеличич.

По его словам, что больше всего смогли сэкономить те, кто отапливает свои дома при помощи электричества, так как хорошая погода в октябре перенесла начало отопительного сезона на более поздний период.

Он добавил, что все те домохозяйства, которые смогли сэкономить электричество, получат скидку от 15 до 30% на оплату счетов.

20 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики страны Дубравка Джедович-Негре заявила, что электроэнергия в Сербии в 2023 году подорожает почти на 10%, а стоимость газа поднимется на 11%.

До этого генеральный директор сербской государственной компании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил, что Сербия с 1 декабря будет получать по 2 млн кубометров газа в сутки от России. По его словам, стороны об этом уже договорились.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть