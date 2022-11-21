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Politico: в Европарламенте предложили включить спутниковое вещание в санкции против РФ

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AP

Группа из 39 депутатов Европарламента направила главе дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепу Боррелю письмо с предложением включить спутниковое вещание в очередной пакет антироссийских санкций. Об этом пишет газета Politico.

«К сожалению, действующая законодательная база и решения Совета не обеспечивают достаточной правовой основы для запрета всех российских каналов вещающих в ЕС», — сказано в тексте письма, имеющемся в распоряжении издания.

По мнению авторов обращения, в новый пакет санкций необходимо включить полный запрет на вещание телеканалов и радиостанций РФ, которые «распространяют дезинформацию» о боевых действиях на Украине.

В августе сообщалось, что французский медиарегулятор Arcom обратился к оператору спутниковой связи Eutelsat с требованием прекратить трансляцию канала «НТВ-Мир» из-за сюжетов, освещающих события на Украине.

В июне черногорский оператор «МТел» прекратил ретрансляцию ряда российских телеканалов, в числе которых оказались RT, RT Documentary, «РТР-Планета» и «Россия-24».

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