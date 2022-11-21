Новая Зеландия ввела санкции против 22 граждан и ряда организаций РФ и Белоруссии

Глава МИД Новой Зеландии Нанаия Махута сообщила, что власти страны ввели санкции в отношении 22 граждан России и Белоруссии, а также нескольких предприятий нефтегазового и сталелитейного сектора. Ее заявление опубликовано на сайте новозеландского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что новый пакет санкций вводится в отношении 22 граждан России и Белоруссии, которые по данным властей Новой Зеландии поддерживают спецоперацию на Украине.

В заявлении дипломата указано, что под санкции попадают гражданки РФ Мария Воронцова и Катерина Тихонова, супруга и дети пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, а также супруга и сын президента Белоруссии Александра Лукашенко. Кроме того, в санкционный список попали ряд российских бизнесменов и предпринимателей.

Ограничительные меры также были приняты в отношении четырех российских предприятий, которые имеют «экономическое или стратегическое значение для России, в нефтегазовом, сталелитейном и транспортном секторах и в сфере производства радиолокационного и электронного оборудования».

В конце октября правительство Новой Зеландии ввело санкции против 14 лиц и семи организаций из РФ. Тогда санкции затронули военнослужащих, оборонные компании, а также некоторые СМИ.

До этого глава МИД Новой Зеландии Нанайя Махута сообщала, что страна ввела санкции против 75 граждан России.