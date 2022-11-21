Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас

Reuters: европейские трейдеры стремятся купить дизельное топливо из России до эмбарго

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Трейдеры из Европы пытаются приобрести российское дизельное топливо до введения эмбарго Евросоюза в феврале, информирует Reuters.

«Европейские трейдеры спешат заполнить баки российским дизельным топливом до введения запрета ЕС в феврале, поскольку альтернативные источники остаются ограниченными», — сказано в материале.

По данным информагентства, в ноябре, когда у Европы почти не было экономически выгодных альтернатив, дизельное топливо из России занимало 44% от общего объема импорта в Европу по сравнению с 39% в октябре.

В свою очередь, сотрудник аналитической компании Vortexa Памелы Мунгер заявила, что с 1 по 12 ноября объем поставок российского дизельного топлива, предназначенного для хранилища «Амстердам-Роттердам-Антверпен», возрос до 215 тыс. баррелей в сутки, что на 126% превышает показатели октября.

Ранее немецкий телеканал N-TV сообщал, что уменьшение поставок энергоресурсов Россией из-за санкций привело лишь к росту ее доходов от их продажи.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть